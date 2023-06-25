Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Кримінал
26 червня 2023, 15:40

Затримано голову Тернопільської обласної ради – НАБУ

НАБУ і САП затримали голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації на одержанні неправомірної вигоди.

За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% «відкату» за повернення заборгованості за виконані роботи. Не дивлячись на те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії, можновладці все одно вимагали виплатити хабар.

Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації затримали «на гарячому». Вирішується питання про повідомлення про підозру. Попередня кваліфікація – ч.4 ст.368 КК України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вирок у справі про вбивство Катерини Гандзюк

Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали за заявою громадянина, у якого затримані вимагали кошти.

Детективи і прокурори тримають у фокусі і здійснюють контроль за коштами, виділеними на відновлення.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: "НАБУ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: