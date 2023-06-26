Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 27.06.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять уже 226,1 тис. осіб, знищено майже 3500 БПЛА ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 226170 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4036 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7834 (+14) од,
- артилерійських систем – 4083 (+28) од,
- РСЗВ– 626 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 386 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня– 3492 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1261 (+2),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6772(+21) од,
- спеціальна техніка ‒ 563 (+6).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!