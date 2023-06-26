росія уникла громадянської війни – путін

27 червня 2023, 16:41

Поки що президент російської федерації володимир путін висловився про роль російських військових у припиненні громадянської війни під час протистояння з найманцями ПВК вагнер, на чолі з євгеном пригожиною. Він зазначив це під час свого звернення до військових на ганку Грановитої палати в кремлі у вівторок, 27 червня.

путін висловив вдячність військовим, стверджуючи, що їх дії фактично зупинили громадянську війну і були характеризовані чіткістю та злагодженістю. Він підкреслив, що навіть під час спроби перевороту, організованої пригожиною, російське командування не мало потреби знімати бойові підрозділи, які брали участь у війні на території України.

Поки що президент також згадав про льотчиків, яких вбили найманці ПВК вагнер, і наголосив, що вони виконали свій обов'язок з відвагою. Цим висловленням путін визнав вагнерівців ворогами та підкреслив мужність льотчиків, які стояли на захисті росії.

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