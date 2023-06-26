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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
27 червня 2023, 17:03

Голова росгвардії росії повідомив що він робив під час заколоту пригожина

Голова росгвардії, віктор золотов, під час свого виступу на святі (на честь вигнання пригожина) розповів досить жартівливий анекдот, який (судячи з відео) розсмішив навіть його самого.

золотов сказав: "увесь особовий склад росгвардії, який перебуває за мною, стояв на смерть (під час заколоту пригожина). Крім того, скажу, що хлопці передали всі свої заощадження своїм дружинам, а потім шкодували про це. Вони були готові померти".

Також варто зазначити, що росгвардія присутня в Ростові, Воронежі та в усіх місцях, де проходила колона «вагнера», але невідомо, де саме знаходились ці підрозділи тоді.

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