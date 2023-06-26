Голова росгвардії росії повідомив що він робив під час заколоту пригожина

27 червня 2023, 17:03

Голова росгвардії, віктор золотов, під час свого виступу на святі (на честь вигнання пригожина) розповів досить жартівливий анекдот, який (судячи з відео) розсмішив навіть його самого.

золотов сказав: "увесь особовий склад росгвардії, який перебуває за мною, стояв на смерть (під час заколоту пригожина). Крім того, скажу, що хлопці передали всі свої заощадження своїм дружинам, а потім шкодували про це. Вони були готові померти".

Також варто зазначити, що росгвардія присутня в Ростові, Воронежі та в усіх місцях, де проходила колона «вагнера», але невідомо, де саме знаходились ці підрозділи тоді.

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