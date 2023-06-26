Столтенберг ще рік очолить НАТО – ЗМІ

27 червня 2023, 17:21

За інформацією, отриманою від дипломатів НАТО, Генеральний секретар Єнс Столтенберг, ймовірно, продовжить займати свою посаду на ще один рік, незважаючи на його раніше висловлене бажання передати керівництво Альянсом іншій особі. За даними видання Euractiv, рішення щодо продовження мандату Столтенберга може бути ухвалено вже на зустрічі НАТО, запланованій на середу, 28 червня.

Очікувалося, що Столтенберг, який обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 2014 року, піде у відставку цієї осені. Проте, замість цього він може залишитись на посаді на ще один рік. Потенційні наступники Столтенберга, такі як прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, наразі не мають достатньої підтримки 31 держави-члена НАТО.

Дипломати НАТО відзначають, що Столтенберг продемонстрував свою здатність керувати Альянсом під час кризових ситуацій. "Небезпечно змінювати капітана під час шторму", - заявив один з високопосадовців Альянсу в інтерв'ю Euractiv. Продовження мандату Столтенберга, на думку співрозмовників видання, надасть більше часу для зосередження на коротко- та довгостроковій підтримці України замість проведення внутрішніх дискусій.

Оскільки очікується, що його наступник буде призначений в середині наступного року, вірогідно, його кандидатура буде обговорюватись разом з назначеннями на ключові посади в Європейському Союзі після виборів до Європарламенту.

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