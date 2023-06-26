Атаки на Рівнопіль: ворог не полишає спроб відбити село – Генштаб

27 червня 2023, 20:03

У вівторок, 27 червня, російські агресори спробували атакувати позиції Збройних Сил України на чотирьох напрямках на Донбасі. Противник зосередив свої основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках, де протягом доби відбулися інтенсивні бойові зіткнення. Однак українські військові ефективно відстояли свої позиції і завдали ворогу значних втрат.

Зокрема, на Шахтарському напрямку російські війська безуспішно намагалися атакувати село Рівнопіль, яке було звільнене українськими військами в ході контрнаступу. Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив цю інформацію у своєму зведенні.

За минулу добу українська авіація нанесла 12 ударів по районах, де зосереджений особовий склад противника, а також здійснила чотири удари по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Ракетні війська і артилерія ЗСУ також успішно атакували позиції противника, завдаючи удари по пункту управління, двом зенітно-ракетним комплексам "Бук" та чотирьом районам зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога.

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