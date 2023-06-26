Вбитих у Бердянську підлітків окупанти дозволили поховати

27 червня 2023, 20:18

Сім'ям 16-річних Микити Ханганова та Тіграна Оганнісяна, які стали жертвами російського звірства у місті Бердянськ, дозволили побачити тіла своїх дітей та організувати прощання. Про це повідомила Вікторія Галіціна, очільниця Бердянської міської військової адміністрації, у коментарі для "Суспільного".

Згідно з інформацією, прощання з Микитою відбудеться о 11:00, а з Тіграном - о 12:00 у храмі Святого Миколая за адресою Мелітопольське шосе, 56. Родини та близькі зможуть висловити останню шану підліткам, які стали жертвами жорстокості окупантів.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Рогов, очільник окупаційної адміністрації Запорізької області, повідомив про вбивство двох українських підлітків-партизан, називаючи їх "терористами". Ця подія викликала шок та обурення серед громадськості. Пізніше, 26 червня, міська військова адміністрація тимчасово окупованого Бердянська підтвердила факт вбивства.

Омбудсмен Дмитро Лубінець розмістив у своєму Telegram-каналі відео, яке Тігран надіслав перед своєю смертю. На цьому відео хлопець, розмовляючи російською мовою, каже: "Все, це смерть, хлопці. Прощавайте. Слава Україні".

За словами Лубінця, російські окупанти протягом півроку переслідували підлітків. Оганнісяна було викрадено, утримували і катували у місцевій поліції. Вимогу Європарламенту про звільнення хлопців на контрольовану Україною територію так і не було виконано. Цей трагічний випадок став ще одним нагадуванням про жорстокість і безжалісність росіян.