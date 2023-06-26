По Краматорську росіяни завдали ракетні удари

Краматорськ потрапив під ворожий обстріл. Про це повідомив в своєму Telegram-каналі Голова Офісу Президента Андрій Єрмак
«Росіяни завдали 2 ракетних удари по Краматорську. Перше влучання було у заклад харчування в центрі міста. Друге влучання - с. Біленьке» – йдеться в повідомленні.
- 20:40 оновлення: "Армія РФ о 19:32 завдала удару по центру Краматорська, поцілили в районі кафе, де було "велике скупчення людей", — голова Донецької ОВА"
- 21:00 оновлення: Дані про постраждалих та руйнування встановлюють. На місці події розгорнули оперативний штаб, де надаватимуть необхідну допомогу пораненим.
- 21:10 оновлення: внаслідок обстрілу є поранені, під завалами перебувають люди.
- 21:15 оновлення: Голова Донецької ОВ Павло Кириленко у коментарі "Радіо Свобода" заявив, що вже відомо про 15 постраждалих у Краматорську. Рятувальники продовжують розбір завалів.
- 21:30 оновлення: дві людини загинули, 22 отримали поранення, зокрема одне дитя, внаслідок ракетного удару окупантів по Краматорську, повідомив голова МВС Клименко. Продовжується розбір завалів, під якими можуть знаходитися люди, зауважив він.
- 22:10 оновлення: станом на зараз відомо про 3 загиблих цивільних внаслідок російського ракетного удару
- 22:40 оновлення: підтверджено 4 загиблих та 42 поранених станом на зараз
- 22:45 оновлення: з-під завалів дістали тіло дитини 2008 року народження
- 22:50 оновлення: на місці розбирання завалів у Краматорську повідомили про повторну ракетну загрозу. Рятувальні роботи було припинено.
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