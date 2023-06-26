27 червня 2023, 20:41 По Краматорську росіяни завдали ракетні удари Краматорськ потрапив під ворожий обстріл. Про це повідомив в своєму Telegram-каналі Голова Офісу Президента Андрій Єрмак «Росіяни завдали 2 ракетних удари по Краматорську. Перше влучання було у заклад харчування в центрі міста. Друге влучання - с. Біленьке» – йдеться в повідомленні. 20:40 оновлення: " Армія РФ о 19:32 завдала удару по центру Краматорська, поцілили в районі кафе, де було "велике скупчення людей", — голова Донецької ОВА"

Армія РФ о 19:32 завдала удару по центру Краматорська, поцілили в районі кафе, де було "велике скупчення людей", — голова Донецької ОВА" 21:00 оновлення: Дані про постраждалих та руйнування встановлюють. На місці події розгорнули оперативний штаб, де надаватимуть необхідну допомогу пораненим.

Дані про постраждалих та руйнування встановлюють. На місці події розгорнули оперативний штаб, де надаватимуть необхідну допомогу пораненим. 21:10 оновлення: внаслідок обстрілу є поранені, під завалами перебувають люди.

внаслідок обстрілу є поранені, під завалами перебувають люди. 21:15 оновлення: Голова Донецької ОВ Павло Кириленко у коментарі "Радіо Свобода" заявив, що вже відомо про 15 постраждалих у Краматорську. Рятувальники продовжують розбір завалів.

Голова Донецької ОВ Павло Кириленко у коментарі "Радіо Свобода" заявив, що вже відомо про 15 постраждалих у Краматорську. Рятувальники продовжують розбір завалів. 21:30 оновлення: дві людини загинули, 22 отримали поранення, зокрема одне дитя, внаслідок ракетного удару окупантів по Краматорську, повідомив голова МВС Клименко. Продовжується розбір завалів, під якими можуть знаходитися люди, зауважив він.

дві людини загинули, 22 отримали поранення, зокрема одне дитя, внаслідок ракетного удару окупантів по Краматорську, повідомив голова МВС Клименко. Продовжується розбір завалів, під якими можуть знаходитися люди, зауважив він. 22:10 оновлення: станом на зараз відомо про 3 загиблих цивільних внаслідок російського ракетного удару

станом на зараз відомо про внаслідок російського ракетного удару 22:40 оновлення: підтверджено 4 загиблих та 42 поранених станом на зараз

підтверджено 4 станом на зараз 22:45 оновлення: з-під завалів дістали тіло дитини 2008 року народження

з-під завалів дістали 22:50 оновлення: на місці розбирання завалів у Краматорську повідомили про повторну ракетну загрозу. Рятувальні роботи було припинено. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Терористи з росії знов обстріляли ракетами Кременчук на річницю трагедії irta-fax irtafax.com