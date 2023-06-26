Терористи з росії знов обстріляли ракетами Кременчук на річницю трагедії

27 червня 2023, 12:25

"У Кременчуці після вибуху масово їдуть швидкі", – журналісти, які перебувають у місті. (фейк)

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що російські воєнні злочинці вдарили в напрямку Кременчука ракетою Х-22 під час сьогоднішньою повітряної тривоги..

12:30 оновлення: Інформація про "масові виїзди швидких" у Кременчуці виявилася вкидом сайту "Обозреватель"

Інформація про "масові виїзди швидких" у Кременчуці виявилася вкидом сайту "Обозреватель" 12:45 оновлення : місцеві в коментарях Telegram повідомляють, що на даний час все добре

: місцеві в коментарях Telegram повідомляють, що на даний час все добре 12:50 оновлення: Масовим виїздом швидких у Кременчуці, інформацію про які розповсюдили безліч ЗМІ, виявилася похоронна процесія, яка їхала в супроводі поліцейських та ШМД з увімкненими спецсигналами. - соцмережі

Масовим виїздом швидких у Кременчуці, інформацію про які розповсюдили безліч ЗМІ, виявилася похоронна процесія, яка їхала в супроводі поліцейських та ШМД з увімкненими спецсигналами. - соцмережі 1 2:55 оновлення: "Власне рік потому знову бьють (росіяни ред.) цією ракетою (Х-22), знову в напрямку Кременчука. 2 ракети, що найменьше, було завіксовано під час цієї атаки. Швидкість ракети (Х-22) понад 4000 км/годину..." - Юрій Ігнат в єфірі телемарафону

"Власне рік потому знову бьють (росіяни ред.) цією ракетою (Х-22), знову в напрямку Кременчука. 2 ракети, що найменьше, було завіксовано під час цієї атаки. Швидкість ракети (Х-22) понад 4000 км/годину..." - Юрій Ігнат в єфірі телемарафону 13:10 оновлення: російські ракети Х-22 влучили у дачний кооператив на Полтавщині, попередньо без жертв, — ОВА

Пам'ятємо! Рівно рік тому, 27 червня 2022 року, сталася страшна подія у місті Кременчук на Полтавщині. російські окупанти здійснили ракетний удар по торговельному комплексу «Амстор», що призвело до жахливих наслідків. Внаслідок цієї атаки загинуло 22 людини, більше 70 отримали поранення, серед яких 31 особа перебувала у тяжкому стані. Варто зазначити, що серед загиблих були і 12 співробітників крамниці електроніки Comfy.

Цей зухвалий терористичний акт отримав широкий резонанс, його наслідки неможливо виміряти. Ця трагедія стала спільним болем для всіх українців і завжди буде нагадувати майбутнім поколінням про події, які неможливо забути і не можна пробачити. Слова про це висловив Євген Рогачов, начальник Головного управління поліції Полтавщини.

Того дня, о 15:40, у регіоні пролунав сигнал повітряної тривоги, і всього через 20 хвилин голова Полтавської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Лунін повідомив про ракетний удар, який був завданий окупантами по Кременчуку. Водночас, мер міста Віталій Малецький заявив, що удар виявився по людному місцю, яке не мало жодного відношення до військової інфраструктури.

Виявилося, що ракету Х-22, що влучила в торговельний комплекс "Амстор", випустив російський бомбардувальник Ту-22М3 з курського напрямку. На момент теракту у цьому торговельному центрі перебувало, за даними президента України Володимира Зеленського, приблизно 1000 осіб.