Лукашенко «привів армію у повну бойову готовність»

27 червня 2023, 13:26

Олександр лукашенко, більш відомий як формальний лідер Білорусі, вирішив привести армію країни в повну бойову готовність. Він оголосив це під час урочистостей з нагоди вручення погонів вищому офіцерському складу у вівторок, 27 червня. лукашенко підтвердив свої розпорядження стосовно армії, заявивши: "Мною було віддано всі розпорядження щодо приведення армії у повну бойову готовність".

Від нього також пролунало, що білоруська опозиція, яка планувала провести збройний переворот в Білорусі, вже була готова реалізувати цей сценарій на тлі подій на росії, але "відбувся фальстарт".

лукашенко наголосив, що жителі Білорусі дуже серйозно ставляться до подій, що розгорнулися на півдні росії. Він зазначив: "Не приховую, було боляче спостерігати за подіями, які відбувалися на півдні росії. Не тільки мені. Багато наших громадян сприйняли їх дуже особисто. Тому що батьківщина одна".

Нагадаємо, що 24 червня «вагнер» організував бунт на росії. Колони "вагнерівців" направлялися до москви, збиваючи літаки та гелікоптери російської армії. Однак після переговорів з олександром лукашенком, пригожин повернув свої підрозділи в польові табори.

Пізніше лідер "вагнерівців" заявив, що їх найманці йшли до москви не з метою скидання російського уряду, а для вираження свого протесту.