Тіла вбитих окупантами підлитків в Бердянську не показують батькам

27 червня 2023, 15:52

Вікторія Галіціна, очільниця Бердянської міської військової адміністрації, повідомила про ситуацію, пов'язану із загибеллю підлітків, заявивши: "За останньою інформацією, батькам загиблих підлітків ще не дали подивитися на тіла їхніх дітей. Можливо, їх віддадуть сьогодні, складно сказати точно. Знаємо, що дітей вбили російські снайпери. А що цьому передувало, за яких обставин це сталося, наразі не відомо".

За її словами, мама Тіграна Оганнісяна розмовляла з ним всього за пів години до того, як слідчий повідомив про смерть хлопців. В цей момент Тігран був спокійний і розповідав про плани на святкування дня народження Микити Ханганова.

Окупаційна влада раніше звинувачувала хлопців у спробі диверсії на залізниці та утримувала їх під вартою, де їм чинили тиск і знущалися. За словами Галіциної, це вважається воєнним злочином, за який відповідальність мають нести окупанти. Відкрито кримінальне провадження, а матеріали передані до Служби безпеки України та прокуратури. Заяви також були написані і внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини, Дмитро Лубінець, відніс вбивство двох неповнолітніх хлопців у Бердянську до категорії позасудової страти.

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