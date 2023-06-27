Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 28.06.2023

За добу Сили оборони знищили більше 900 російських загарбників, уразили 13 бронемашин ворога: загальні втрати рф становлять 227,1 тисяч осіб – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 227100 (+930) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4036 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7847 (+13) од,
- артилерійських систем – 4089 (+6) од,
- РСЗВ – 627 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 387 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3499 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1261 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6774 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 563 (+0).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!