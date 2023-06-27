До Києва прибув Анджей Дуда з не анонсованим візитом

28 червня 2023, 14:23

Неочікувано до Києва прибув Анджей Дуда, про що повідомила Канцелярія президента Польщі. Його візит не був анонсований заздалегідь. Головна мета візиту - провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським з нагоди святкування Дня Конституції України. Крім того, планується обговорити питання стосовно поточної ситуації на фронті, зокрема загрози теракту російськими терористами на Запорізькій АЕС. Також у програмі візиту передбачено обговорення підготовки до липневого саміту НАТО.

"Президент Анджей Дуда відвідує Київ. Переговори з президентом Володимиром Зеленським з нагоди святкування Дня Конституції України, а також консультації щодо поточної ситуації на фронті, зокрема щодо загрози нападу Росії на Запорізьку АЕС. Також буде обговорено підготовку до липневого саміту НАТО", - зазначено у повідомленні представника Канцелярії президента Польщі.