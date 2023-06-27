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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
28 червня 2023, 16:39

Україна сьогодні відзначає День Конституції

День Конституції – Національне свято, яке припадає на 28 червня. Це особливе свято для країни, оскільки воно закріплене безпосередньо в самій Конституції.

Цього року Україна відзначає День Конституції вже другий рік поспіль у нелегких умовах воєнного стану, який був запроваджений внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації.

Нагадаємо, що Конституція України була ухвалена і введена в дію Верховною Радою 28 червня 1996 року о 9 годині 18 хвилин. Цей важливий документ був результатом майже доби безперервної роботи народних обранців.

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