Україна сьогодні відзначає День Конституції

28 червня 2023, 16:39

День Конституції – Національне свято, яке припадає на 28 червня. Це особливе свято для країни, оскільки воно закріплене безпосередньо в самій Конституції.

Цього року Україна відзначає День Конституції вже другий рік поспіль у нелегких умовах воєнного стану, який був запроваджений внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації.

Нагадаємо, що Конституція України була ухвалена і введена в дію Верховною Радою 28 червня 1996 року о 9 годині 18 хвилин. Цей важливий документ був результатом майже доби безперервної роботи народних обранців.