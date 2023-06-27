Скандального військкома Борисова звільнено – Гуменюк

28 червня 2023, 16:54

За інформацією, отриманою в ефірі 24 Каналу від керівниці пресцентру ОК "Південь", Наталії Гуменюк, стало відомо, що начальник Одеського обласного територіального центру комплектування, Євген Борисов, був звільнений зі своєї посади. Замість нього тепер обов'язки виконує штатний заступник.

Гуменюк уточнила, що рішення про звільнення полковника Борисова було ухвалене Ставкою Верховного Головнокомандувача 23 червня. Зараз триває процедура передачі посади та подальшої планової реалізації офіцера, яка займає певний час.

Поки не буде призначений новий керівник, його обов'язки виконуватиме заступник Борисова відповідно до встановленої процедури.

Наталія Гуменюк також повідомила, що оперативне командування забезпечує усю необхідну інформацію, запитану офіційно, і не втручається у роботу правоохоронних органів. Зараз слідчі працюють та формують доказову базу.

За даними ЗМІ, під час повномасштабної війни родина начальника одеського військкомату придбала нерухомості та автомобілі на мільйони доларів на іспанському узбережжі. Інформацію про це підтверджують витяги з іспанського реєстру. Зазначимо, що сам Євген Борисов заявив, що не має відомостей щодо наявності майна його родини в Іспанії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про створення державної комісії, яка буде очолюватись першим заступником міністра оборони і включатиме представників правоохоронного блоку та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Головна мета комісії - перевірити діяльність та майновий стан всіх військкомів та їхніх заступників.

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