Підозра заступнику керівника Сєвєродонецької ВЦА Луганської області

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури заступнику керівника Сєвєродонецької міської ВЦА Луганської області повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).
За даними слідства, навесні 2022 року посадовець повинен був проконтролювати реалізацію заходів щодо поповнення резерву харчових продуктів для дітей та інших мешканців, що тимчасово перебувають у сховищах закладів освіти міста Сєвєродонецьк під час артобстрілів окупаційними військами рф.
З цією метою у квітні 2022 року було укладено низку договорів на закупівлю відповідних продовольчих товарів.
Однак, деякі з них, а саме заморожені м’ясні продукти, не отримувалися та фактично не були поставлені на адресу гуманітарного штабу Сєвєродонецької міської ВЦА.
У свою чергу, підозрюваний, всупереч інтересам адміністрації, в умовах воєнного стану, не вжив належних заходів контролю.
Загалом службова недбалість високопосадовця призвела до завдання місцевому бюджету понад 3 млн грн збитків.
Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Наразі судом обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, оперативний супровід ‒ співробітники вказаного управління.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.