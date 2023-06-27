Підозра заступнику керівника Сєвєродонецької ВЦА Луганської області

28 червня 2023, 18:03

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури заступнику керівника Сєвєродонецької міської ВЦА Луганської області повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, навесні 2022 року посадовець повинен був проконтролювати реалізацію заходів щодо поповнення резерву харчових продуктів для дітей та інших мешканців, що тимчасово перебувають у сховищах закладів освіти міста Сєвєродонецьк під час артобстрілів окупаційними військами рф.

З цією метою у квітні 2022 року було укладено низку договорів на закупівлю відповідних продовольчих товарів.

Однак, деякі з них, а саме заморожені м’ясні продукти, не отримувалися та фактично не були поставлені на адресу гуманітарного штабу Сєвєродонецької міської ВЦА.

У свою чергу, підозрюваний, всупереч інтересам адміністрації, в умовах воєнного стану, не вжив належних заходів контролю.

Загалом службова недбалість високопосадовця призвела до завдання місцевому бюджету понад 3 млн грн збитків.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Наразі судом обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, оперативний супровід ‒ співробітники вказаного управління.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.