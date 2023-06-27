Зеленський зустрівся з президентами Польщі та Литви в Києві

28 червня 2023, 21:04

Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Науседою, які прибули до Києва. Зустріч відбулася в День Конституції України і була важливим сигналом підтримки свободи, європейських цінностей та прагнення України жити вільно та відповідно до закону.

Під час спільної зустрічі з представниками ЗМІ, Зеленський висловив подяку лідерам Литви та Польщі за надзвичайно вагому підтримку України у різних сферах. Зеленський зазначив, що вони обговорили актуальні безпекові питання та інформував про активні дії українських військ на фронті.

Український президент також висловив сподівання на реалізацію важливих рішень на саміті НАТО у Вільнюсі, зокрема, запрошення України до Альянсу. Він також наголосив на значущості європейської інтеграції для України і висловив сподівання на початок переговорів щодо членства в ЄС ще у поточному році.

Анджей Дуда підтвердив підтримку України на її шляху до повноправного членства в НАТО та ЄС. Він також наголосив, що безпека України є спільним інтересом і важливо надати гарантії безпеки українському народові.

Гітанас Науседа також висловив підтримку членства України в НАТО та сподівання на початок переговорів щодо вступу у Європейський Союз вже у цьому році. Він також обіцяв підтримувати Україну військовою допомогою та участю у відновленні.

Зустріч трьох президентів стала важливим кроком у зміцненні партнерських відносин між Україною, Польщею та Литвою та підтвердила підтримку цих країн у наших європейських та безпекових прагненнях.