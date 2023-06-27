ВАКС відправив під варту голову Тернопільської облради

28 червня 2023, 21:27

Вищім антикорупційним судом було прийнято рішення про застосування запобіжного заходу щодо голови Тернопільської обласної ради, Михайла Головка, якого звинувачують у хабарництві. Суд вирішив взяти чиновника під варту з можливістю внесення застави. Засідання суду було транслювано на YouTube.

"Михайло Головко буде утримуватися під вартою протягом 60 діб, якщо не зможе внести заставу в розмірі 805 200 гривень. Він є одним із трьох підозрюваних у вимаганні хабаря з підприємця, сума становить понад 2 мільйони гривень", - зазначено в рішенні суду.

Також Вищий антикорупційний суд взяв під варту заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації, Ігоря Дем'янчука. Його також було арештовано з можливістю внесення застави у розмірі 805 200 гривень.

У разі звільнення під заставу обвинувачених суд зобов'язав Головка утримуватися від спілкування зі свідками, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Сам Головко не визнав своєї провини під час судового засідання. Він стверджував, що докази прокуратури не мають підстав і назвав їх провокацією. Політик вбачає зв'язок між кримінальною справою проти нього та його політичною діяльністю та принциповою позицією стосовно московського патріархату.

Нагадаємо, що 27 червня правоохоронні органи затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, а також двох заступників голови, Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука. Усіх їх підозрюють у справі про вимагання хабара в розмірі приблизно 2,4 мільйона гривень від підприємця-волонтера за підписання актів щодо ремонту інфраструктурних об'єктів.