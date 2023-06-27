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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Кримінал
28 червня 2023, 12:41

СБУ затримала корегувальника вогню по Краматорську

Контррозвідка Служби безпеки України, діючи по гарячих слідах, затримала агента російських спецслужб, який мав причетність до коригування ракетного удару по кафе в центрі Краматорська 27 червня. Про це повідомив глава СБУ Василь Малюк через пресслужбу відомства.

Згідно з повідомленням СБУ, "розконсервованим" агентом головного управління Генерального штабу Збройних сил російської федерації (відомого як ГРУ) виявився житель Краматорська, працівник газотранспортного підприємства. При виконанні ворожого завдання, він здійснив приховану відеозйомку кафе та припаркованих поруч автомобілів, а потім передав отриманий матеріал російській воєнній розвідці. Інформація, отримана російськими загарбниками, послужила підставою для здійснення вогневого удару по кафе, де перебували невинні люди.

За даними СБУ, цей агент був завербований російським ГРУ до вторгнення та отримав завдання щодо збору розвідданих про розташування та переміщення Сил оборони у Слов'янську та Краматорську. Крім того, йому доручено надавати інформацію про критичну інфраструктуру та об'єкти з масовим скупченням цивільного населення.

Служба безпеки продовжує розслідування цього випадку та вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки громадян та захисту національних інтересів України.

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Джерело: "СБУ"
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