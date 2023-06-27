Ракетний обстріл Краматорська: знайдено тіла 10 загиблих

28 червня 2023, 12:59

Унаслідок ракетної атаки російських терористів на місто Краматорськ, за офіційною інформацією Нацполіції, загинули принаймні 10 мирних мешканців, а 61 громадянин отримав поранення. Ця інформація відома на 12:00 годину середи, 28 червня.

За попередніми звітами, серед загиблих є троє дітей. Серед них – 17-річна дівчина та 14-річні сестри. Також поранений восьмимісячний немовля. На щастя, його життю загрози немає.

Рятувальна операція на місці події триває. Велику кількість рятувальників, включаючи вибухотехніків, слідчих, криміналістів, оперативників, парамедиків і патрульних, залучено до проведення розслідування та надання допомоги.

За уточненими даними, російські війська вдарили по Краматорську за допомогою ракет "Іскандер". У зв'язку з цим відкрито досудове розслідування за статтею порушення законів та звичаїв війни згідно з пунктами 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо: По Краматорську росіяни завдали ракетні удари 27.06.2023