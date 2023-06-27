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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
28 червня 2023, 13:52

Ворог обстрілює Харківську громаду: загинули троє цивільних

Трагедія сталася в селищі Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області, де російські війська обстріляли мирну громаду. За повідомленням начальника Харківської обласної адміністрації Олега Синєгубова, цей трагічний інцидент призвів до загибелі трьох цивільних осіб.

У своєму повідомленні, він заявив: "Близько години тому ворог укотре обстріляв Вовчанську громаду Чугуївського району. На жаль, внаслідок цього обстрілу загинуло одразу троє цивільних мешканців села Вовчанські Хутори, які перебували біля своїх будинків".

Жертвами цього жахливого наслідку агресії стали троє чоловіків у віці 48, 45 та 57 років, які отримали смертельні вибухові травми. Екстрені служби знаходяться на місці події, працюючи над наданням необхідної допомоги та встановленням всіх подробиць.

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