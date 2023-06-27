В Україні зїявляться ще дві установки NASAMS завдяки Литві

28 червня 2023, 14:03

Україна зміцнить свою протиповітряну оборону завдяки отриманню двох пускових систем зенітно-ракетного комплексу NASAMS від Литви. Президент Литви Гітанас Науседа повідомив про це у своєму Twitter-акаунті. Він зазначив, що протиповітряна оборона є ключовим фактором української боротьби з агресором, тому передача цих систем має велике значення. Науседа висловив своє сподівання щодо прийняття нових колективних рішень підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі та закликав до єдності для досягнення перемоги.

NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) - це передвижний зенітний ракетний комплекс, спроектований для боротьби з маневреними аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах. Склад комплексу включає радіолокаційну станцію, пускову установку, яка може бути буксирована і містить шість контейнерів для ракет AMRAAM з дальністю до 40 км, а також командний пункт управління. Розробкою комплексу займалася норвезька фірма Kongsberg Defence & Aerospace у співпраці з американською компанією Raytheon.