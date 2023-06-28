Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 29.06.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже близько 227,7 тис. осіб, знищено більше 4100 артилерійських систем та 315 літаків ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 227780 (+680) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4038 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7857 (+10) од,
- артилерійських систем – 4116 (+27) од,
- РСЗВ – 627 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 388 (+1) од,
- літаків – 315 (+1) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14),
- крилаті ракети ‒ 1261 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6) од,
- спеціальна техніка ‒ 569 (+6).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!