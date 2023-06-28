29 червня 2023, 15:14

Президент Колумбії, Густаво Петро, повідомив, що Колумбія надішле росії ноту протесту в зв'язку з нападом на Краматорськ, в результаті якого постраждали громадяни Колумбії. Про це він написав у своєму Twitter:

"Росія напала на трьох беззахисних громадян Колумбії. Тим самим порушує закони війни. Міністерство закордонних справ повинно вручити дипломатичну ноту протесту. Ми чекаємо на повернення Серхіо, Гектора і Каталіни в цілості та безпеці до їхніх домів."

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Краматорську 27 червня постраждав відомий колумбійський письменник Ектор Абад, який перебував у місті разом із засновником організації Aquanta Ucraina, колумбійським депутатом Серхіо Харамільо та журналісткою Каталіною Гомес.