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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
29 червня 2023, 15:14

Колумбія надішле росії ноту протесту в зв'язку з нападом на Краматорськ

Президент Колумбії, Густаво Петро, повідомив, що Колумбія надішле росії ноту протесту в зв'язку з нападом на Краматорськ, в результаті якого постраждали громадяни Колумбії. Про це він написав у своєму Twitter:

"Росія напала на трьох беззахисних громадян Колумбії. Тим самим порушує закони війни. Міністерство закордонних справ повинно вручити дипломатичну ноту протесту. Ми чекаємо на повернення Серхіо, Гектора і Каталіни в цілості та безпеці до їхніх домів."

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Краматорську 27 червня постраждав відомий колумбійський письменник Ектор Абад, який перебував у місті разом із засновником організації Aquanta Ucraina, колумбійським депутатом Серхіо Харамільо та журналісткою Каталіною Гомес.

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