До 15 років тюрми для гауляйтера Запоріжжя – е. балицького

29 червня 2023, 16:29

На підставі доказової бази, зібраної Службою безпеки України, вдалося засудити голову окупаційної адміністрації рф у тимчасово захопленій частині Запорізької області, євгена балицького. Суд, враховуючи матеріали української спецслужби, призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

З'ясовано, що балицький, колишній народний депутат від забороненої партії "опозиційний блок", відразу після початку повномасштабного вторгнення рф одним з перших публічно підтримав російських окупантів. Загарбники призначили його гауляйтером на окупованій території південного регіону.

З метою змусити місцеві органи самоврядування визнати "повноваження" колаборанта, російські окупанти погрожували людям репресіями та фізичною розправою, а незгодних ув'язнювали до російських тюрем, де їх піддавали жорстоким тортурам.

Після призначення на "посаду", балицький негайно розпочав виконувати вказівки з москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення опору в регіоні. За даними слідства, колаборант займався організацією місцевого псевдореферендуму стосовно "приєднання" Запорізької області до рф. Під його керівництвом були створені незаконні "виборчі комісії", які фальсифікували результати "голосування" на користь країни-агресора.

Після фейкового плебісциту, балицький звернувся до президента рф з проханням "визнати" регіон як новий суб'єкт російської федерації. І, на "урочистому" заході, що відбувся в кремлі 30 вересня 2022 року, він підписав незаконний "договір про входження" Запорізької області до складу рф.

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Суд на підставі зібраних доказів визнав гауляйтера винним за двома статтями Кримінального кодексу України: за участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинену за попередньою змовою групою осіб (частина 2 статті 28, частина 5 статті 111-1) та за умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб (частина 2 статті 110).

Наразі зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України, але тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування цієї справи проводили співробітники Служби безпеки України в Запорізькій області за процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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