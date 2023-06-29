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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
29 червня 2023, 16:41

Про стан пораненої 8-місячної дитини з Краматорська – ЗМІ

Дівчинку поранено "рашистами" 27 червня під час теракту, де знайшли тіла 12 загиблих цивільних людей.

Відео з облитою кров’ю дитиною на руках матері розлетілося по соціальних мережах. З'ясувалося, що Мія отримала кілька колото-різаних ран голови та лінійний перелом скроневої кістки.

На зв’їязок вийшла матір малюка:

"Ситуація в нас стабільна, все добре. Трохи й мене зашили, але це так, не страшно... Зараз приїде "швидка", ми збираємося і їдемо прямо до "Охматдиту" на обстеження далі. Ми все зробили, зробили знімок голови, все добре, але все одно треба зробити МРТ на всякий випадок", - зі слів мама Мії.

Жінка розповіла, що вона з дитиною зайшла до піцерії буквально на кілька хвилин, щоб замовити їжу з собою, але саме в цей час російська ракета потрапила у заклад.

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