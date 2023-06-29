Про стан пораненої 8-місячної дитини з Краматорська – ЗМІ

29 червня 2023, 16:41

Дівчинку поранено "рашистами" 27 червня під час теракту, де знайшли тіла 12 загиблих цивільних людей.

Відео з облитою кров’ю дитиною на руках матері розлетілося по соціальних мережах. З'ясувалося, що Мія отримала кілька колото-різаних ран голови та лінійний перелом скроневої кістки.

На зв’їязок вийшла матір малюка:

"Ситуація в нас стабільна, все добре. Трохи й мене зашили, але це так, не страшно... Зараз приїде "швидка", ми збираємося і їдемо прямо до "Охматдиту" на обстеження далі. Ми все зробили, зробили знімок голови, все добре, але все одно треба зробити МРТ на всякий випадок", - зі слів мама Мії.

Жінка розповіла, що вона з дитиною зайшла до піцерії буквально на кілька хвилин, щоб замовити їжу з собою, але саме в цей час російська ракета потрапила у заклад.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росіяни обстріляли гуманітарну місію Невському