8 років тюрми отримав бойовик «днр» замість служби в «Азові»

29 червня 2023, 17:04

На підставі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, вдалося притягнути до відповідальності ще одного бойовика терористичної організації "ДНР".

Згідно з отриманих доказів, до 2018 року ця особа активно брала участь у бойових діях проти українських військ, але згодом бойовик виїхав до російської федерації. Далі він повернувся на територію України та намагався приєднатися до одного з підрозділів бригади спеціального призначення "Азов".

Злочинець сподівався, що вступивши до рядів українських захисників, зможе приховати свою злочинну діяльність та уникнути правосуддя. Однак, завдяки своєчасній роботі військових контррозвідників СБУ, зловмисника виявили і затримали під час спроби пройти відбір до підрозділу "Азов".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підозра понад 200-м особам, які поширювали інформацію про роботу ППО

Враховуючи його співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Відповідно до матеріалів розслідування, засудженим є мешканець Донеччини, який приєднався до складу підконтрольної росії "народної міліції ДНР" ще у 2015 році. Він був призначений гранатометником в одному з підрозділів псевдооргану, де активно брав участь у бойових діях проти сил АТО під Дебальцевим. Крім того, злочинець виконував вказівки своїх керівників щодо будівництва ворожих фортифікаційних споруд на тимчасово окупованій частині регіону.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів, суд визнав його винним за частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Розслідування проводили співробітники Служби безпеки України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.