Ґрета Тунберг у Києві з робочою групою щодо екологічних наслідків війни

29 червня 2023, 18:52

У Києві відбулося перше засідання Робочої групи, що займається проблемами довкілля, спричиненими війною росії в Україні. Зустріч була відвідана президентом Володимиром Зеленським та відомою шведською екоактивісткою Ґретою Тунберг, про що повідомив Офіс Генпрокурора.

Генпрокурор Андрій Костін заявив: "Україна є першою державою, яка активно розслідує екологічні воєнні злочини та екоцид у такому масштабі. Всього наразі розслідуються понад 200 випадків воєнних злочинів проти довкілля, а також 15 випадків, які кваліфікуються як екоцид згідно з Кримінальним кодексом України. Це надзвичайно рідкісний прецедент у міжнародному кримінальному правосудді".

На засіданні були присутні також Маргот Вальстрем, екс-віцепрем'єр-міністрка та екс-міністрка закордонних справ Швеції, Гайді Гаутала, віцепрезидент Європейського парламенту, Мері Робінсон, експрезидентка Ірландії, а також Роксана Крістеску, старший радник Європейського інституту миру та координатор Робочої групи.

Нагадаємо, що 8 червня президент Зеленський здійснив телефонну розмову з Ґретою Тунберг та іншими екоактивістами, щоб розповісти їм про руйнівні наслідки підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції. Це спричинило створення Робочої групи. 15 червня Тунберг приєдналась до українського мітингу, що відбувся під будівлею ООН.