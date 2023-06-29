Під обстріл потрапив гуманітарний пункт у Херсоні: є загиблі

29 червня 2023, 19:47

За інформацією, оприлюдненою прес-службою Офісу Генерального прокурора, "Пункт незламності" у Херсоні став об'єктом обстрілу з боку окупантів. Інцидент стався 29 червня 2023 року приблизно о 13:00, коли російські військові відкрили артилерійський вогонь по місту Херсону.

У результаті цілеспрямованих ударів двоє людей загинули, а ще двох було госпіталізовано з опіками. Від обстрілу були зруйновані складські приміщення, а також пошкоджено різні об'єкти цивільної інфраструктури.

Олександр Прокудін, керівник Херсонської ОВА підкреслив, що цей обстріл спрямований саме проти людей, які прийшли отримати гуманітарну допомогу.

Відповідно до статті 438 частини 2 Кримінального кодексу України розпочато досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни.

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