29 червня 2023, 21:30

Україна та інші країни, яких торкнулась трагедія зі збитим цивільним рейсом над Тегераном у січні 2020 року, подають позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану. Міністерство закордонних справ України повідомило про цей крок.

"Ми, члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, представляючи Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, наголошуємо, що не було досягнуто згоди між Іраном та Координаційною групою щодо організації арбітражу згідно зі статтею 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації. Тому Координаційна група має намір продовжити спільні зусилля для притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії 'Міжнародні авіалінії України' і якнайшвидшої передачі спору до Міжнародного Суду ООН", - заявили у МЗС.

Рейс PS752 компанії "Міжнародні авіалінії України" зазнав катастрофи під Тегераном 8 січня 2020 року, коли летів до Києва. Спочатку Іран заперечував свою провину, але через кілька днів визнав, що військовий підрозділ Корпусу вартових ісламської революції ненавмисно збив літак під час підвищеної напруженості у відносинах з США. У результаті цієї трагедії загинули всі 176 осіб, які знаходилися на борту лайнера: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Більшість з них були іранцями та канадцями, а також 11 громадян України.

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