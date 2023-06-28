Росіяни обстріляли гуманітарну місію Невському

29 червня 2023, 13:19

За даними Луганської ОВА, російські окупанти знову обстріляли Невське, коли гуманітарна місія намагалася забезпечити місцеве населення засобами гігієни. За минулу добу, Невське, Макіївка та Нововодяне стали об'єктами ворожих атак. Згідно з отриманою інформацією, у Невському тільки сьогодні, близько 10-ї години ранку, пролунали 15 вибухів. На щастя, поки немає даних про жертв, але було зафіксовано пошкодження одного житлового будинку.

"Цей обстріл з боку противника відбувся в той час, коли громадська організація "Пролісок" займалася розвантаженням засобів гігієни для місцевого населення. Учора було доставлено 94 такі набори до цих населених пунктів. Однак через погіршення безпекової ситуації роздача цих наборів буде відкладена на пізніший час", - повідомили представники ОВА.

Крім того, Білогорівка також постраждала від авіаційних та артилерійських обстрілів протягом минулої доби. Деталі про можливі постраждалі та завдані пошкодження наразі не відомі.