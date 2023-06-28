Прокуратура перевіряє військкома. До 4 країн направлено запити

29 червня 2023, 14:12

Згідно з інформацією, оприлюдненою РБК-Україна, прокуратура розпочала перевірку у справі колишнього одеського військкома, щодо фактів можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень. Хоча прокуратура не називає ім'я військкома, але з урахуванням подій, можна стверджувати, що йдеться про Євгена Борисова, колишнього начальника ТЦК Одеської області.

У цій справі провадженням займається Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Слідчі докладають зусиль для перевірки фактів можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень колишнім керівником Одеського обласного військкомату. Окрім того, розслідування охоплює інформацію, опубліковану ЗМІ, про майно, що належить родині Борисова за кордоном. За даними журналістів, під час воєнного стану, члени сім'ї витратили понад 196 млн гривень на автомобілі преміум-класу та майно в Іспанії, що перевищує їхні доходи.

Слідчі також направили запити до відповідних органів Іспанії, Молдови, Румунії та Туреччини для отримання додаткової інформації. У межах цього розслідування також перевіряється можливе ухилення від проходження військової служби, зокрема, стверджується, що колишній військком перебував за кордоном на лікуванні.

У повідомленні зазначено: "На даний час у кримінальному провадженні допитано понад 30 свідків, проведено 11 обшуків, 17 оглядів та тимчасових доступів, направлено понад 100 запитів до органів державної влади, підприємств, установ та організацій, проведено три податкових перевірки господарської діяльності членів родини посадовця".

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Прокуратура продовжує активно розслідувати цю справу, збираючи докази та перевіряючи всі факти, пов'язані з діяльністю колишнього військкома. Усі виявлені порушення закону будуть детально розглянуті та залежно від ваги інкриміновані відповідальним особам.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.