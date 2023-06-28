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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Кримінал
29 червня 2023, 14:49

Обвинувальний акт керівнику окупаційної «прокуратури міста Рубіжне лнр»

Прокурори Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно «виконувача обов’язків прокурора міста Рубіжне лнр» за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що призначений окупантами очільник «правоохоронного органу» – колишній міліціонер з міста Хрустальний (до перейменування Красний Луч). Раніше він служив у «слідчому управлінні генпрокуратури» так званої «лнр».

У червні 2022 року обвинувачений обійняв керівну прокурорську посаду та активно підтримує російську агресію проти України.

Він допомагає окупантам легалізовувати «законодавство лнр» та насаджувати окупаційний режим країни-агресора.

Наразі матеріали обвинувачення направлено до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області для розгляду по суті.

Фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: "Луганська обласна прокуратура"
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