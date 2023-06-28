Обвинувальний акт керівнику окупаційної «прокуратури міста Рубіжне лнр»

29 червня 2023, 14:49

Прокурори Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно «виконувача обов’язків прокурора міста Рубіжне лнр» за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що призначений окупантами очільник «правоохоронного органу» – колишній міліціонер з міста Хрустальний (до перейменування Красний Луч). Раніше він служив у «слідчому управлінні генпрокуратури» так званої «лнр».

У червні 2022 року обвинувачений обійняв керівну прокурорську посаду та активно підтримує російську агресію проти України.

Він допомагає окупантам легалізовувати «законодавство лнр» та насаджувати окупаційний режим країни-агресора.

Наразі матеріали обвинувачення направлено до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області для розгляду по суті.

Фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.