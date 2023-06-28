На лаві підсудних опинилась суддя з Одеси

29 червня 2023, 14:58

На лаві підсудних опинилась суддя одного з районних судів Одеси, яку НАБУ і САП викрили на одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди. 29 червня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду. Кваліфікація: ч. 3 ст. 368 КК України.

За даними слідства, служителька Феміди просила надати їй 5 тис. дол. США за ухвалення позитивного рішення у цивільній справі на його користь. Її викрили одразу після одержання першого «траншу» у розмірі 4 тис. дол. США 29 березня 2023 року.

У травні 2023 року розслідування завершили. Розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснюють за оперативного супроводу УСБУ в Одеській області

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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