Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 30.06.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять уже 228,3 тис. осіб, знищено 389 засобів ППО ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 228340 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4041 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7863 (+6) од,
- артилерійських систем – 4127 (+11) од,
- РСЗВ – 630 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 389 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3519 (+6),
- крилаті ракети ‒ 1261 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6785 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 569 (+0).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!