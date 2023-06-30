Нові деталі справи скандального викриття діючого нардепа

30 червня 2023, 17:04

Українські правоохоронні органи розкрили скандальний випадок хабарництва та корупції серед депутатів. За інформацією Служби безпеки України (СБУ), один з народних депутатів України намагався вимагати гроші від іноземця в обмін на допомогу в уникненні екстрадиції.

Заступник Голови СБУ, Сергій Наумюк, розкрив деталі спецоперації під час спільного брифінгу з Державним бюро розслідувань в Офісі Генерального прокурора. За його словами: "Проведено весь комплекс заходів, зокрема, й негласні розшукові дії, які зафіксували порушення закону. У кримінальній справі фігурує чинний народний депутат України. Він протиправно заволодів коштами іноземного громадянина за сприяння в отриманні статусу біженця. Весь перебіг подій задокументовано співробітниками СБУ. Ми володіємо аргументованою доказовою базою."

З матеріалів розслідування, – кримінальне провадження розпочалося у квітні за заявою потерпілого, який став жертвою хабарництва. Підставою для затримання депутата стали два факти вимагання грошової "винагороди": перша розмова між депутатом та іноземцем відбулася 1 червня, а вже 17 червня депутат отримав першу частину хабара - 20 тисяч доларів США. Згодом було передбачено ще один "транш", отриманий 29 червня.

За умов, що співробітники СБУ були підготовлені, – зловмисник, маючи адвокатський досвід, свідомо ускладнював документування злочину та застосовував різні методи конспірації.

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Заступник Голови СБУ підкреслив, що така операція доводить, що служба готова боротися з будь-якими загрозами національній безпеці, незалежно від рівня злочинця, будь то ворожий агент, воєнний злочинець або навіть народний депутат.

Правоохоронні органи оголосили підозру депутату за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах), за якою передбачається покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Санкції статті максимальні через особливо крупний розмір хабара.

Питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу вирішується на даний час. Українська громадськість очікує, що справедливість буде здійснена, і корупція не залишиться безкарною.