На Донеччині росіяни обстріляли школу, є жертви

30 червня 2023, 17:19

У п’ятницю, 30 червня, російські агресори здійснили обстріл школи в Покровському районі Донецької області, що призвело до трагічних наслідків. За повідомленням регіональної прокуратури, у результаті атаки загинуло двоє людей, а ще шість осіб отримали поранення.

Зазначається, що приблизно о 11:20 російські військові нанесли удар, імовірно, з реактивних систем залпового вогню по території місцевої школи села Сергіївка. На момент обстрілу в навчальному закладі перебували 12 людей - представники адміністрації, вчителі та технічний персонал.

За словами представника регіональної прокуратури, внаслідок цього нападу загинула 56-річна вчителька початкових класів та 44-річна головна бухгалтерка. Ще шестеро працівників школи були поранені. Серед них чотири чоловіка у віці від 54 до 69 років і дві жінки - 24 і 34 років. Потерпілих доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

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Зазначається, що обстріл призвів до повного руйнування частини шкільної будівлі - були пошкоджені кімнати навчальних класів, кабінети та інші приміщення, розтрощені меблі та шкільний інвентар.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, яке згідно з ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України матимуть серйозні наслідки для винних осіб. На місці події продовжують працювати правоохоронці та рятувальники, збираючи докази та надаючи допомогу постраждалим.