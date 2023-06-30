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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
30 червня 2023, 17:19

На Донеччині росіяни обстріляли школу, є жертви

У п’ятницю, 30 червня, російські агресори здійснили обстріл школи в Покровському районі Донецької області, що призвело до трагічних наслідків. За повідомленням регіональної прокуратури, у результаті атаки загинуло двоє людей, а ще шість осіб отримали поранення.

Зазначається, що приблизно о 11:20 російські військові нанесли удар, імовірно, з реактивних систем залпового вогню по території місцевої школи села Сергіївка. На момент обстрілу в навчальному закладі перебували 12 людей - представники адміністрації, вчителі та технічний персонал.

За словами представника регіональної прокуратури, внаслідок цього нападу загинула 56-річна вчителька початкових класів та 44-річна головна бухгалтерка. Ще шестеро працівників школи були поранені. Серед них чотири чоловіка у віці від 54 до 69 років і дві жінки - 24 і 34 років. Потерпілих доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

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Зазначається, що обстріл призвів до повного руйнування частини шкільної будівлі - були пошкоджені кімнати навчальних класів, кабінети та інші приміщення, розтрощені меблі та шкільний інвентар.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, яке згідно з ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України матимуть серйозні наслідки для винних осіб. На місці події продовжують працювати правоохоронці та рятувальники, збираючи докази та надаючи допомогу постраждалим.

Джерело: "Донецька обласна прокуратура"
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