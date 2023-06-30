Суд залишив митрополита УПЦ МП Петра Лебедя під домашнім арештом

30 червня 2023, 17:39

Сьогодні, 30 червня, Солом’янський районний суд Києва вирішив залишити колишнього намісника Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя), під домашнім арештом ще на два місяці. Про це повідомляє «Суспільне».

Нагадаємо, що вчора Лебідь порушив домашній арешт, відвідавши Києво-Печерську лавру для спілкування з парафіянами. Прокуратура клопотала про продовження домашнього арешту з носінням електронного браслета на ще два місяці. Адвокат підозрюваного, Микита Чекман, підтвердив, що суд задовольнив їх клопотання.

Митрополита Павла підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні дій російської федерації. Зокрема, його звинувачують за ст. 161 Кримінального кодексу України - порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак, а також за п. 2 ст. 436 - виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікацію її учасників.

Це не перше продовження домашнього арешту колишньому наміснику Лаври. Вже 29 травня суд задовольнив попереднє клопотання прокурора про цілодобовий домашній арешт на 2 місяці. Слід зазначити, що ще 1 квітня було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та електронного браслету для митрополита Павла.

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