Марка “ГУР МО України” офіційно введена в обіг

30 червня 2023, 17:51

У річницю деокупації острова Зміїний, генерал-майор Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, та Ігор Смілянський, генеральний директор АТ "Укрпошта", взяли участь у спеціальному заході, пов'язаному зі спецпогашенням пам'ятної поштової марки, яка присвячена воєнній розвідці України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

Учасники заходу відзначили важливу роль підрозділів Головного управління розвідки під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, зокрема, їхню участь у звільненні Зміїного, діях на Гостомельському аеродромі, штурмових операціях під час Харківського наступу, повітряних рейдах на Азовсталь, а також загалом надскладній бойовій та спеціальній роботі воєнних розвідників, спрямованій на захист та визволення України.

Вартість однієї марки складає 30 гривень, з яких кожні 7 гривень будуть передані на благодійність. Зі зібраних коштів планується придбати морський бойовий дрон вітчизняного виробництва.

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