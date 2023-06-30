Польща готова розмістити на своїй території ядерну зброю – Матеуш Моравецький

30 червня 2023, 18:36

У відповідь на наміри рф розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив готовність країни приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО. Він заявив про це після саміту у Брюсселі, передає Polsat News.

"Варшава зацікавлена в участі у цій програмі. Але остаточне рішення залежатиме від наших американських та натовських партнерів. Ми заявляємо про нашу волю діяти швидко у цьому питанні", - підкреслив прем'єр-міністр Польщі, додавши, що країна не бажає бездіяти в умовах, коли рф створює різноманітні загрози.

Програма ядерного обміну, відома як "Nuclear Sharing", є важливим елементом ядерного стримування НАТО. Згідно з цією програмою, країни-члени Альянсу, які не мають власної ядерної зброї, можуть отримувати ядерні боєголовки від інших країн-учасниць. З листопада 2009 року в рамках цієї програми ядерна зброя США розміщена у Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах та Туреччині.

Ситуація навколо розміщення ядерної зброї на території Білорусі набула напруженості після підписання документів міністрами оборони росії та Білорусі 25 травня про розміщення тактичної ядерної зброї. Формальний лідер Білорусі олександр лукашенко також заявив, що рф розпочала перекидання ядерної зброї до Білорусі. володимир путін, поки що президент рф, в свою чергу, 16 червня повідомив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже знаходяться на території Білорусі, а завершення переміщення заплановане до кінця року.