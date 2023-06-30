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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
30 червня 2023, 18:46

Аеропорт Кишинева: стрілянина, заручники, жертви – ЗМІ

Ситуація у Міжнародному аеропорту Кишинева стала надзвичайно напруженою, коли в п'ятницю, 30 червня, чоловік вчинив стрілянину та взяв заручників. За повідомленням agora.md, спецслужби знаходяться у готовності до штурму будівлі аеропорту, і авіасполучення було тимчасово припинено, а пасажирів евакуйовано.

Зі статей ZdG та NewsMaker стає відомо, що чоловік в аеропорту випустив декілька пострілів у повітря, після чого забарикадувався у приміщенні. Правоохоронні органи вже перебувають на місці події та готуються до штурму.

"Стрілянина відбулася," - підтвердила Діана Фетко, голова відділу комунікації Генерального інспектората поліції.

За інформацією NewsMaker, влада Молдови підтверджує, що інцидент призвів до загибелі двох осіб. У боротьбі з забарикадованим стрільцем задіяний батальйон спецпризначення FULGER, і на місце події прямують швидкі.

Попередні звіти показують, що вогнепальну зброю застосував іноземний громадянин, якому було відмовлено у в'їзді до Молдови. За даними, він прилетів із Туреччини.

Згідно з повідомленням ТГ-каналу Mash, під час стрілянини у Кишинівському аеропорту загинули прикордонник і цивільний.

інформація оновлюється...

18:55 оновлення: Прикордоннику, який помер, було 24 роки. Згідно з повідомленнями ЗМІ, стрілок випустив приблизно 10 пострілів у напрямку офіцера IGPF.

19:05 оновлення: Злочинця затримали. Йому надають медичну допомогу після того, як він отримав поранення

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