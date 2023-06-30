Уночі 30 червня 2023 року на півдні знищено 10 «шахедів»

Уночі 30 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку.
Завдали ударів 13-ма дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131» із східного узбережжя Азовського моря (Приморсько – Ахтарськ) та 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300.
Атаковано військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних дронів «Shahed-136/131».
Попередньо без жертв, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації.
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