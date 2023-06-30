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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
30 червня 2023, 12:43

Уночі 30 червня 2023 року на півдні знищено 10 «шахедів»

Уночі 30 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку.

Завдали ударів 13-ма дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131» із східного узбережжя Азовського моря (Приморсько – Ахтарськ) та 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300.

Атаковано військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних дронів «Shahed-136/131».

Попередньо без жертв, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації.

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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