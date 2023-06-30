Діти з інтернату Миколаївщини, яких вивезла росія – в Грузії

30 червня 2023, 21:14

Наразі, 16 вихованців Новопетровської школи-інтернату Миколаївської області, яких незаконно вивезли до російської Анапи, знаходяться у безпеці в Грузії. Про це повідомила директор департаменту освіти та науки Миколаївської області, Алла Велиховська, на брифінгу.

За її словами, ці діти спочатку опинилися в Херсонській області, а потім були вивезені на росію, в Анапу. Однак, пізніше їх депортували до Грузії, де вони зараз перебувають під опікою посла України. Весь цей час вони жили та навчалися у комфортних умовах.

Процес повернення дітей до України буде здійснений після завершення воєнного стану. Велиховська зазначила, що вже готові місця для дітей у школі-інтернаті, і найімовірніше до України повернуться 14 з них. Одну дитину усиновила сім'я зі США, і вже забрала її. Ще одна дитина також може бути прийнята своєю родиною, яка має право на це.

Нещодавно стало відомо, що ще 185 українських дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської області були незаконно вивезені росіянами на росії під приводом "відпочинку", а саме до дитячого табору в Адигеї.