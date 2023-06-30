Народному депутату України оголосили підозру у шахрайстві

30 червня 2023, 12:59

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру народному депутату України у зв'язку з обвинуваченням у шахрайстві, згідно з опублікованим повідомленням в п'ятницю, 30 червня.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора народному депутату України, голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності повідомлено про підозру у шахрайстві", - було заявлено.

Наразі слідчі дії проводяться за місцем проживання підозрюваного.

Відповідно до розслідування, народний депутат заволодів грошима громадянина Німеччини у сумі 50 тисяч доларів за допомогою обману.

"Фіксується одержання 30 тисяч доларів. Попередньо, він отримав ще 20 тисяч доларів США", - додали представники Офісу генпрокурора.