Народному депутату України оголосили підозру у шахрайстві

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру народному депутату України у зв'язку з обвинуваченням у шахрайстві, згідно з опублікованим повідомленням в п'ятницю, 30 червня.
"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора народному депутату України, голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності повідомлено про підозру у шахрайстві", - було заявлено.
Наразі слідчі дії проводяться за місцем проживання підозрюваного.
Відповідно до розслідування, народний депутат заволодів грошима громадянина Німеччини у сумі 50 тисяч доларів за допомогою обману.
"Фіксується одержання 30 тисяч доларів. Попередньо, він отримав ще 20 тисяч доларів США", - додали представники Офісу генпрокурора.