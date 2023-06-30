18 годин бою в Луганській області: НГУ закріпились на нових позиціях

30 червня 2023, 13:24

Выйськові, зокрема бійці 50 Полку імені полковника Семена Височана Національної Гвардії України, разом з іншими підрозділами сил оборони, здійснили успішну операцію у Луганській області, відбивши атаку російських військових та закріпившись на нових позиціях.

За численної переваги супротивника, українським військовим вдалося знищити 40 окупантів, а поранення отримали понад 100 ворожих солдат, також була знищена техніка противника. Навіть після наполегливої атаки російських військ, нацгвардійці відбили другий наступ, відновивши контроль над позиціями.

Бій тривав близько 18 годин і включав спільну роботу різних груп, а також підтримку аеророзвідки та корекцію вогню. Ця операція продемонструвала мужність та вміння українських військових, які не лише не відступили, а й не віддали жодного метра звільненої території російським силам.

Бійці стійко тримають оборону на Луганщині вже протягом кількох місяців, і обіцяють продовжувати це робити, поки Україна не стане повністю вільною та незалежною. Захищаємо свою Країну від агресії, звільнюємо землю від окупантиів!

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