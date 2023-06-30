Повідомлено про підозру ще одному «керівнику» в окупованому Луганську

30 червня 2023, 13:50

За процесуального керівництва Сватівської окружної прокуратури Луганської області заочно повідомлено про підозру очільнику «управління забезпечення життєдіяльності» в окупаційній «адміністрації міста Луганська лнр».

Йому інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний ‒ луганчанин, який керував комунальним підприємством «Центрожилком». Після подій 2014 року він почав підтримувати окупаційну владу рф.

У 2022 році за «відданість» псевдореспубліці окупанти призначили його на керівну посаду.

Підозрюваний організовує роботу підприємств на території Луганська. Під його управлінням проводяться роботи з ремонту та утримання вулиць і доріг міста.

Крім того, він на камери пропагандистським ЗМІ висловлює подяку Москві за надану допомогу у вигляді будівельних матеріалів для ремонту об’єктів житлового фонду так званої «столиці лнр».

За протиправні дії йому загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.