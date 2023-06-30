СБУ знешкодила агентурну мережу фсб на Харківщині

30 червня 2023, 14:22

Українські спецслужби здійснили успішну багатоетапну спецоперацію у Харкові, яка призвела до нейтралізації агентурної мережі федеральної служби безпеки російської федерації (ФСБ). Згідно з отриманими даними, до складу ворожої групи входили троє місцевих жителів, які займалися збиранням розвідувальної інформації про розташування та рух Сил оборони на території регіону.

Основною метою зловмисників було виявлення напрямків перекидання підрозділів Збройних Сил України, що брали участь у контрнаступі на східному фронті. Також їх цікавили маршрути руху і місця тимчасового зберігання іноземного озброєння та боєприпасів Сил оборони. Отримана розвідувальна інформація передавалася російським агентам через месенджер "Телеграм".

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СБУ зуміла своєчасно викрити та затримати зловмисників, коли вони виконували ворожі завдання. За даними слідства, зловмисників залучили до співпраці кадрові співробітники ФСБ на початку вторгнення росії на територію України. Серед завербованих був колишній викладач місцевого військово-навчального закладу.

Під час обшуків у зловмисників були знайдені мобільні телефони та комп'ютерна техніка з доказами листування з агресором. За результатами зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення, і зараз кожному з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Ця успішна спецоперація була здійснена співробітниками СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.