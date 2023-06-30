Шановні роботодавці та підприємці Луганщини!

30 червня 2023, 16:05

Луганська обласна служба зайнятості звертається до тих, хто в цей нелегкий час виїхав з окупованої території нашої області та продовжує працювати чи намагається відновити або розпочати свій бізнес в будь-якому куточку України!

Ми працюємо онлайн! Головною нашою метою є допомога бізнесу зберігати існуючі та створювати нові робочі місця! На сьогодні існує багато різноманітних програм компенсаційних виплат роботодавцям за працевлаштованих працівників. Є велике бажання, щоб і бізнес Луганщини мав можливість скористатись допомогою від держави!

Співпраця з нами сьогодні не потребує вашого часу на особисте відвідування центру зайнятості! Вся процедура відбувається за допомогою електронних сервісів!

Фахівці Луганської обласної служби зайнятості готові консультувати та відповідати на всі ваші запитання! Ми працюємо для вас!