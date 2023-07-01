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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
01 липня 2023, 17:09

Під обстріл потрапила Балаклія. Постраждала одна людина

Приблизно о 14:30 годині окупанти нанесли удари по місту Балаклія, що знаходиться в Ізюмському районі. За попередніми даними, російські війська використали реактивні системи залпового вогню "Торнадо".

За інформацією медиків екстреної медичної допомоги, в результаті обстрілу одна людина отримала осколкові поранення.

Зафіксовані влучання снарядів у приватному секторі, де знаходиться виключно цивільна інфраструктура. Звістки щодо руйнувань уточнюються, а на місці події працюють профільні служби.

Повідомив про це очільник Харківської ОВА - Олег Синєгубов в своему Telegram-каналі

Джерело: "Харківська ОВА"
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