Під обстріл потрапила Балаклія. Постраждала одна людина

Приблизно о 14:30 годині окупанти нанесли удари по місту Балаклія, що знаходиться в Ізюмському районі. За попередніми даними, російські війська використали реактивні системи залпового вогню "Торнадо".
За інформацією медиків екстреної медичної допомоги, в результаті обстрілу одна людина отримала осколкові поранення.
Зафіксовані влучання снарядів у приватному секторі, де знаходиться виключно цивільна інфраструктура. Звістки щодо руйнувань уточнюються, а на місці події працюють профільні служби.
Повідомив про це очільник Харківської ОВА - Олег Синєгубов в своему Telegram-каналі