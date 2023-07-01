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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
01 липня 2023, 18:35

Окупанти обстріляли село на Запоріжжі, є жертви

Сьогодні, 1 липня, в результаті російського обстрілу загинув житель Мала Токмачка, який проживав у Пологівському районі Запорізької області. Крім того, ще двоє місцевих мешканців отримали поранення. Про це стало відомо з допису голови Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації, Юрія Малашка в Telegram-каналі.

За його словами: "Під час обстрілу Малої Токмачки загинув 51-річний чоловік. Щодо села Преображенка, там постраждали двоє людей – 40-річна жінка та 39-річний чоловік. Обом постраждалим надається необхідна медична допомога. Фахівці наразі працюють над ліквідацією наслідків обстрілів".

Нагадаємо, що російська федерація сьогодні здійснила обстріл міста Балаклія.

Джерело: "Запоріжська ОВА"
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