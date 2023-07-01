Окупанти обстріляли село на Запоріжжі, є жертви

01 липня 2023, 18:35

Сьогодні, 1 липня, в результаті російського обстрілу загинув житель Мала Токмачка, який проживав у Пологівському районі Запорізької області. Крім того, ще двоє місцевих мешканців отримали поранення. Про це стало відомо з допису голови Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації, Юрія Малашка в Telegram-каналі.

За його словами: "Під час обстрілу Малої Токмачки загинув 51-річний чоловік. Щодо села Преображенка, там постраждали двоє людей – 40-річна жінка та 39-річний чоловік. Обом постраждалим надається необхідна медична допомога. Фахівці наразі працюють над ліквідацією наслідків обстрілів".

Нагадаємо, що російська федерація сьогодні здійснила обстріл міста Балаклія.